Британія може відправити війська до України: що про це відомо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країні доведеться зробити більше для захисту Києва, якщо Дональд Трамп скоротить фінансування після вступу на посаду президента. Він заявив в інтерв'ю GB News, що якщо росія «візьме гору» у війні, то його співвітчизникам доведеться зробити більше для захисту Києва, пише The Telegraph.

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Він попередив, що новообраний президент США прислухається до деяких пропутінських діячів у Республіканській партії з «божевільними» ідеями щодо війни. Джонсон додав, що рішення США та їхніх союзників витратити мільярди на допомогу Україні є «інвестицією» проти майбутнього експансіонізму з боку росії та Китаю - і може запобігти необхідності відправки наземних військ Великої Британії.

Борис Джонсон переконаний — «колективна безпека дійсно деградує», якщо росія загрожуватиме більшій частині Європи

«Якщо Україна піде на дно, то ми зіткнемося з ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту, де демократії стикаються з росією, — сказав він. - Отже, це будуть країни Балтії. Це буде в Грузії. Ви побачите наслідки поразки України на Тихоокеанському театрі військових дій. Ви побачите це в Південно-Китайському морі. Я говорю це для людей, які дивляться і думають: „Чому ми підтримуємо українців?“ Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде дійсно зруйнована відродженням росії, яка загрожуватиме різним частинам Європи, і нам доведеться платити за відправку британських військ для захисту України».

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Борис Джонсон додав, що пан Трамп має «багато різних голосів у вухах» щодо України.

«Є частина Республіканської партії, і вона досить велика, яка займає неправильну позицію щодо України, і яка, відверто кажучи, трохи захоплена путіним, і у цих людей є щось на кшталт дивного фанатизму щодо путіна, — сказав він. — Знаєте, знімають перед ним капелюха. І це моторошно, це ненормально, це неправильно. Він слухає деяких з цих людей… він все це чує. З іншого боку, це той самий Трамп, який зробив величезний крок в долі України, коли санкціонував постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin, що запускаються з плеча. Якби Трамп цього не зробив, то битва за Київ могла б бути дуже, дуже іншою».

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Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив про призначення у своїй адміністрації. Як і прогнозувалося, вони стали несподіваними.

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