Зброя з Південної Кореї: чим можуть здивувати Україну

Хоча Північна Корея бере участь у війні росії проти України, Південна Корея все ще утримується від постачання нам зброї. Україна хоче це змінити. Але на цьому шляху є серйозні перешкоди. Поки що Південна Корея залишається непохитною: уряд досі відмовляється постачати Україні летальну зброю. Навіть після того, як її ворожий сусід, Північна Корея, відправила війська до росії, спочатку нічого не відбулося. Однак зараз Україна, очевидно, зробила нову спробу переконати Південну Корею змінити курс.

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Згідно з повідомленнями South China Morning Post та газети Dong-A Ilbo, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим цього тижня перебуває в Південній Кореї. Мета — переконати Південну Корею прийняти новий курс.

Це не перший крок українського уряду. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив південнокорейському телеканалу KBS: «Одна справа — допомагати Україні фінансово, гуманітарно чи медично, а інша — допомагати зброєю». Він також зазначив, що Північна Корея бере участь у бойових діях проти українських громадян, надсилаючи свої війська. Він згадав про потребу в артилерії, системах протиповітряної оборони та іншому важливому обладнанні, пише видання t-online.de.

Досі Південна Корея підтримувала Україну, але лише військовим спорядженням, таким як протигази або польові пайки. Південна Корея створила великий арсенал з часів Корейської війни в 1950-х роках і є одним з провідних світових виробників озброєнь. З початком війни в Україні оборонне обладнання має попит у Польщі, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Румунії. Польща, наприклад, вже розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з російським анклавом Калінінградської області. У період між 2018-м і 2022 роками експорт озброєнь збільшився більш ніж на 70 відсотків у порівнянні з показником за період з 2013-го по 2017 рік. Південна Корея зараз є десятою найбільшою країною-експортером зброї у світі. Система протиповітряної оборони KM-SAM, танк четвертого покоління K2 Black Panther, самохідна гаубиця K9 Thunder та ракети класу «земля-земля» можуть бути корисними для України.

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Крім того, Південна Корея вже опосередковано постачала Україні зброю, поповнивши американські запаси артилерійських снарядів калібру 155-мм, які були доставлені до Києва.

«Європейські уряди знають, що Південна Корея поставила Україні більше артилерійських снарядів, ніж всі європейські країни разом узяті, хоча й через треті країни», — заявив в інтерв'ю Financial Times Рамон Пачеко Пардо, експерт з Кореї в Королівському коледжі Лондона.

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За словами президента Південної Кореї Юна Сук Йола, його країна дійсно могла б поставити цю зброю в Україну. Минулого місяця він вже натякнув, що Південна Корея може просунутися в цьому питанні. Тоді він заявив, що Сеул може розглянути можливість постачання спочатку оборонного обладнання. Залежно від ступеня військової співпраці між росією та Північною Кореєю пізніше може бути поставлена й летальна зброя. Він підкреслив, що «не буде сидіти склавши руки» після розгортання північнокорейських військ.

У Південній Кореї, очевидно, існує велике занепокоєння тим, що Північна Корея може отримати від росії передові ракетні технології або ядерну підтримку в обмін на розгортання військ. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен вже заявив, що існує «висока ймовірність» такого обміну.

Президент Юн та інші високопоставлені політики назвали участь Пхеньяна загрозою для безпеки Південної Кореї. Крім того, північнокорейські солдати отримали б цінний бойовий досвід.

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Однак існує багато перешкод на шляху до постачання південнокорейських озброєнь. Найбільшою перешкодою є опір опозиції, яка також контролює Національну асамблею. Депутати парламенту вже погрожували оголосити імпічмент міністру оборони Південної Кореї, якщо уряд постачатиме зброю Україні. Вони посилаються на закони, які забороняють експорт зброї до країн, що перебувають у стані війни, без схвалення парламенту.

«Південна Корея прислухається до прохання України, але навряд чи візьме на себе чіткі зобов'язання щодо постачання зброї, — сказав Ду Джин Хо, науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу. — Очікується, що уряд займе вичікувальну позицію та спостерігатиме за військовою співпрацею росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення щодо своїх наступних кроків».

А тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», Північна Корея розширює завод з виробництва ракет, що використовуються росією в Україні.

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