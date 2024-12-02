Не вважали красунею: Дженніфер Лопес розповіла, чому довгий час не могла знайти роботу, і завдяки чому все змінилося

В наші часи 55-річна Дженніфер Лопес вважається успішною актрисою та співачкою, а також красивою жінкою, на яку кидають погляди навіть молоді чоловіки.

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Співачка на обкладинці модного журналу

Але так було не завжди — колись через свою зовнішність Дженніфер навіть було важко знайти роль в кіно. Про це Лопес зізналася у подкасті Variety's Awards Circuit.

Справа в тому, що Дженніфер народилася в Нью-Йорку в сім'ї пуерториканців і мала типову для латиноамериканців зовнішність. Але в кіноіндустрії в ті часи панувало зверхнє відношення до акторів з типово «латинськими» обрисами обличчя: вважалося, що вони здатні грати лише бандитів та їх подруг, але ніяк не багатих американських красунь.

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І хоч Лопес з дитинства виявляла творчі здібності і мріяла стати зіркою, її не хотіли брати на відповідні ролі, і спершу вони грала лише жінок, які розмовляють з акцентом. Звичайно, це пригнічувало майбутню зірку.

«Я продовжувала думати: „Чому я не можу просто зіграти романтичну роль? Чому я не можу бути таким сусідським дівчиськом?“ Ця віра, ця переконаність у тому, що я своя в індустрії була тим, що допомогло мені зламати ці шаблони», — запевнила зірка.

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Згодом Джен зрозуміла, що людина є саме такою, якою себе вважає. І саме це допомогло їй подолати «синдром самозванця».

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«Треба перенаправити цей внутрішній голос. Щоразу, коли закрадаються сумніви: „Мені тут не місце, я недостатньо хороша“ — їх потрібно просто замінити словами: „Ні, я багато працюю. Це моє місце“. Це спосіб мислення, який змінює все», — розповіла співачка у підкасті

Це допомогло їй отримати роль у фільмі «Стриптизерки», який приніс їй славу і популярність.

Кадр з фільму

Нагадаємо, що 2024 рік приніс співачці чимало випробувань. Попри прем'єру касових фільмів «Атлас» і «Нестримний», а її літній тур довелося скасувати.

Фото instagram.com/jlo

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