Дженніфер Лопес розплакалась і зізналася, що готова просити вибачення

У Дженніфер Лопес був шалений рік із багатьма злетами та падіннями. З такими фільмами, як «Атлас» і «Нестримний», прем'єра якого нещодавно відбулася у Лондоні, її дні були радісними, а от скасований літній тур став неприємністю. Хоча Дженніфер, здавалося б, не шкодує про можливість провести літо з дітьми, вона зізналася, що це довело її до сліз. В інтерв’ю ЗМІ вона розповіла про свій скасований тур This is me… live.

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«Я вирішила взяти літню відпустку та побути вдома з дітьми, і це було найкраще, що я коли-небудь робила. Це не схоже на мене», — сказала Джей Ло, пише видання Hola.

Співачка та акторка додала, що хоче перепросити у шанувальників щоразу, коли виникає така тема.

«Я знаю, що багато з них очікували тур», — поділилася вона.

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Напередодні Джей Ло зустріла шанувальника, у якого були квитки на шоу, і це зворушило її до сліз.

«Насправді це було дуже зворушливо, — розчулено сказала вона. — Виходячи вчора з готелю, фанат сказав: „У мене були квитки, щоб піти до вас на концерт“. А я відповіла: „Мені дуже шкода“. — „Не вибачайся, — додав він. — Ми любимо тебе“. Я відразу почала плакати».

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Скасування туру Лопес стало частиною низки драматичних місяців для зірки. На тлі чуток про низькі продажі квитків американська розважальна компанія Live Nation оголосила 31 травня про скасування концертів, заявивши, що Лопес «бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями».

До цього часу вже ходили чутки, що співачка і її тодішній чоловік Бен Аффлек на шляху до розлучення. Зрештою, влітку Дженніфер подала на розлучення.

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Фото: instagram.com/jlo

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