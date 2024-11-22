Справжній «скандинав»: Дженніфер Лопес підозрюють у романі з охоронцем

Акторку Дженніфер Лопес, яка кілька місяців тому розлучилася з Беном Аффлеком, запідозрили у новому романі.

Як стверджують інсайдери видання Daily Mail, 55-річна співачка зацікавилася своїм охоронцем. Він блондин зі скандинавською зовнішністю, який, на думку журналістів західних таблоїдів, схожий на відомого шведського актора Олександра Скарсгарда у молоді роки (зараз йому 48).

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За словами джерел, Лопес також хочеться помститися колишньому чоловікові.

«Її приваблює цей хлопець. Але головне — вона впевнена в тому, що це зведе Бена Аффлека з глузду. Вона не хотіла розлучення, але Бен завжди був із тих, хто тікає від своїх проблем. Вона думає, що невеликий флірт поправить її імідж», — каже джерело видання RadarOnline.



Раніше інсайдери повідомляли, що після розлучення Дженніфер проводить час «з молодими хлопцями» і віддає перевагу «стосункам без зобов'язань». За їхніми словами, вона «влаштувала кастинг», щоб їй піднесли красивих хлопців «на блюдечку».

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Цікаво, що з Аффлеком Лопес після розлучення неодноразово бачили разом, а одного разу навіть застали за поцілунками під час бранчу з дітьми.

Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном наприкінці серпня, проте чутки про проблеми у їхньому шлюбі з'явилися ще навесні. Це була вже друга спроба пари побудувати стосунки. Вони були заручені ще 2002 року, але розірвали заручини — як то кажуть, через пильну увагу ЗМІ.

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Майже через 20 років вони відновили стосунки і у 2022 році одружилися. Спочатку їх сімейне життя здавалося щасливим, проте пізніше у мережі почали відзначати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, папараці періодично знімали подружжя під час сварок, а пізніше з'явилися чутки про їхнє розставання.

Нагадаємо, що за чутками, Лопес не може остаточно поставити крапку у стосунках. Бен же, за словами інсайдерів, через свою схильність до залежностей насолоджувався «емоційними гойдалками», через що Дженніфер було важко його відпустити.

Фото: Daily Mail

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