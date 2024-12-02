За даними Федерального агентства зайнятості, все більше українців знаходять роботу в Німеччині, де знижується підтримка українців.

«Сьогодні українці отримають роботу набагато більш імовірно, ніж раніше», — сказав RND керівник Федерального агентства зайнятості Даніель Терценбах з посиланням на програму інтеграції біженців на ринок праці.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє видання mdr із посиланням на цифри агентства, кількість українських працівників зросла: у серпні 2023 року влада нарахувала 197 660 працюючих українців, а в серпні 2024 року загалом було 272 400 осіб, які працюють неповний робочий день.

За словами Терценбаха, «все ще є можливості для вдосконалення», коли справа стосується інтеграції біженців у ринок праці. Імміграційні органи іноді «настільки перевантажені», що багато хто з переселенців не можуть записатися на прийом.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у Німеччині змінили виплати безробітним.

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook