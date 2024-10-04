Все жорсткіше: у Німеччині зміни у виплатах безробітним

Уряд Німеччини погодив законопроєкт, який запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld. Зміни має розглянути німецький парламент. Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року, пише Deutsche Welle. Раніше «ФАКТИ» писали, що Німеччина збереже за біженцями з України право на набуття статусу переселенців.

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Згідно реформи, якщо одержувачі соцдопомоги без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців їм на 30 відсотків будуть скорочені виплати. Якщо безробітний не прийде на зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.

Також для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Раніше повідомлялося про те, у яких випадках українські біженці можуть розраховувати на пенсію в Німеччині.

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