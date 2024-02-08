Біженці з України мали наповнити ринок праці Німеччини: експерти пояснили, чому це не вдалося

Німеччина прийняла велику кількість біженців з України. Німецькі роботодавці розраховували, що вони наповнять ринок праці. Не вийшло, і навіть не через самих біженців. Нагадаємо, що Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців з України до 4 березня 2025 року.

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Через більш ніж три місяці після запуску урядової програми Job-Turbo, покликаної прискорити інтеграцію біженців на ринку праці, Федеральне агентство зайнятості не зафіксувало жодних помітних успіхів серед українських біженців.

«Показник переходу українських жінок від безробіття до зайнятості в січні, що становить в середньому 1,2% на рік, був навіть нижчим, ніж рік тому, коли цей показник становив 1,7%, — повідомляє Rheinische Post, посилаючись на звіт „Бакалавра праці“. — Відсоток працюючих українських чоловіків також знизився з 3,4% у січні 2023 року до 2,4% у січні 2024 року»

Спеціальний представник з питань програми Job-Turbo Даніель Терценбах назвав основною причиною невдачі погіршення економічної ситуації, яка наразі ускладнює набір нових працівників. «Загальна кількість безробітних у січні зросла майже на 200 000 порівняно з минулим роком, — сказав він в інтерв'ю Rheinische Post. — Позитивним моментом є те, що безробіття серед найбільш вразливої групи на ринку праці — в тому числі серед біженців, які не володіють німецькою мовою — помітно не зростає».

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Даніель Терценбах додав, що 68% українських біженців — жінки.

«Кожна третя з них — мати-одиначка, і багатьом з них дуже важко знайти варіанти догляду за дітьми. Тому їхня інтеграція на ринку праці часто є складнішою, ніж для біженців-чоловіків, — пояснив він. — Наразі в Німеччині проживає близько 2,4 мільйона біженців працездатного віку, з яких близько 840 000 — з України. Загалом 750 000 біженців вже працевлаштовані і сплачують внески на соціальне страхування, з них близько 170 000 — лише з України. Отже, все рухається у правильному напрямку. Збільшення кількості робочих місць починається з тих, хто ще не має роботи. Близько 500 000 людей з України подали заяви на отримання притулку».

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З початку війни 24 лютого 2022 року до ФРН прибуло понад мільйон українців. Прибулі з України мають право на Bürgergeld (допомога на отримання громадянства — від € 318 до € 502 на місяць) з моменту прибуття. Вони також не повинні проходити процедуру надання притулку.

Раніше повідомлялося про дискримінацію українських біженців на польському ринку праці.

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Фото у заголовку з відкритих джерел

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