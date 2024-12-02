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Суспільство та люди

На концерт Тіни Кароль чоловіки не підуть: воєнком зізнався, як в ТЦК визначають, де можна роздати багато «оповіщень»

14:05 2 грудня 2024
Рейд ТЦК перед масовим заходом

Візит співробітників ТЦК на концерт групи «Океан Ельзи» у Києві, який визвав бурхливу реакцію українців, проводився в межах закону, адже співробітники військкоматів мають право проводити оповіщення під час масових заходів, зокрема, концертів і стендапів.

Про це розповів начальник Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП Олег Тимошенко.

«Із „Океаном Ельзи“ так співпало, якщо чесно. Це пов’язано з активізацією мобілізаційних процесів. Постанова № 560 передбачає, що заходи оповіщення проводять, зокрема, під час масових заходів», — пояснив Олег Тимошенко.

Тимошенко згадав про ще один випадок, який трапився в Черкасах — тоді співробітники ТЦК та СП випадково зайшли до місцевої філармонії і побачили, як у відомого стендапера люди беруть автографи. І провели «оповіщення» — тобто, роздали повістки.

Подібні заходи оповіщення військовозобов’язаних під час масових заходів триватимуть і надалі. Однак графік таких візитів не визначають, вони можуть відбутися як сьогодні, так і через два місяці.

«Ми аналізуємо ситуацію, яка складається, кількість людей, які потрібні армії, де ці люди є, де немає, де потенційно можуть бути люди, які цікавлять Збройні сили України», — зазначив Олег Тимошенко.

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Згодом він додав, що в ТЦК усе-таки враховують, яка аудиторія може бути на концерті того чи того артиста. І що, приміром, на концерт Тіни Кароль чоловіки навряд чи підуть.

Нагадаємо також про затверджений Урядом механізм покарання ухилянтів у разі затримання їх за кермом.

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