Тільки через ТЦК і сплату штрафу у 40 тисяч: затверджено механізм покарання ухилянтів у разі затримання їх за кермом

Військовозобов'язаним, які ухиляються від військового обліку та мобілізації, можуть відмовити у перереєстрації автомобіля та обмежити право керування транспортним засобом.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо ж порушники, до яких застосовано обмеження у праві керування транспортним засобом, сіли за кермо, не розв'язав питання з військкоматом або судом, їм загрожують штрафи до 40 тисяч гривень, нагадує «Твоя машина».

Як відомо, військовозобов'язані, які добровільно або за повісткою не з’явилися до військкомату, можуть отримати обмеження в праві керування транспортним засобом.

Для цього співробітники ТЦК звертаються до суду, який ухвалює рішення щодо обмежень для військовозобов’язаного автомобіліста.

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Обмеження діятимуть, доки громадянин не виконає вимогу ТЦК, судове рішення не буде скасовано або не буде відкликано відповідний позов воєнкомів.

Якщо після запровадження обмежень водій буде викритий за кермом транспортного засобу, то він ризикує втратити права на термін 3−6 місяців і отримати штраф у розмірі 20 400 гривень.

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У разі повторного порушення сума стягнення зросте до 40 800 гривень, а термін відсторонення від керування авто — 5−7 років.

У виняткових випадках також можлива конфіскація транспортного засобу.

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Нагадаємо, що у військовозобов'язаного, який ухиляється від військового обліку та мобілізації, можуть арештувати кошти на рахунках, а також майно з метою його подальшої реалізації.

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