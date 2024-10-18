Зіпсований настрій: мережу обурила позиція «Океану Ельзи»

У Києві відбулися великі концерти гурту «Океан Ельзи», які були присвячені 30-річчю колектива. Останній з пʼяти виступив завершився у метро, бо під час концерту пролунала повітряна тривога. Святослав Вакарчук з музикантами спустився до шанувальників та продовжив співати, взявши до рук мегафон. Після виступів на своїй сторінці у соціальній мережі Вакарчук подякував всім за незабутні враження.

ВІДЕО ДНЯ

«Це був захоплюючий тиждень, — написав Вакарчук. - Кожен з 5 концертів був особливий по-своєму. Та те, як ми завершили пʼятий концерт у Палаці Спорту, увійде в історію ОЕ назавжди. І нехай тривога перервала наш виступ незадовго до фіналу, ми все-таки вийшли на біс… Просто з гітарами. Прямо в укриття. Співати для людей, про людей, разом з людьми. Це найбільш яскравий фінал, який могла придумати тільки сама доля. Дякую!»

Але не всі шанувальники були у захваті від того, що їм довелося половину концерту прослухати не у залі.

«Враховуючи, що для більшості людей концерт обірвався мінімум на 40 хв раніше, було б гарним жестом якось спробувати компенсувати втрачений час та гроші, принаймні хоча б прокоментувати ситуацію, а не зробити вигляд що нічого не відбулося, — написали невдоволені шанувальники. — Місткість переходу не 7 і навіть не 2 тисячі людей. А так, ну маємо нульову реакцію».

РЕКЛАМА

«На жаль, трішки зіпсований настрій, — зізналися глядачі. — Я думаю Ви могли б щось запропонувати нам, можливу знижку на наступні концерти чи щось типу того, все ж концерт не закінчився… Люди довго чекали, мерзли. Ніхто не винен втому, що ці виродки атакували, але ж люди заплатили кошти не за пів концерту».

РЕКЛАМА

«Був супер класний концерт 16 числа, ніколи не забуду, як Святослав спустився в перехід і співав разом з нами на сходах», — поділилися враженнями від концерту.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що музиканти трьох популярних гуртів отримали повістки від ТЦК.

Фото зі сторінки Святослава Вакарчука в instagram

11348

Читайте нас у Facebook