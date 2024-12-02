Без паніки: генерал пояснив, чому ЗСУ відступили у Курській області

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, який нещодавно назвав країни, які можуть зупинити росію, вважає, що заяви рф про відновлення контролю над 400−500 кв. км територій Курської області говорять про те, що там ведеться маневрена війна. Вона не характеризується створенням лише укріпрайонів.

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«Мова йде про пересування військ, завдання ударів як фронтових, так і флангових. Окупанти заходять у сіру зону — знову завдаємо вогневого удару і пересуваємось», — розповів Маломуж.

Генерал додав, що українська армія не мала завдання організувати стійку лінію оборони на цьому напрямку.

«У рф кажуть, що відновили контроль десь над 400−500 кв. км. Все не так, ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців, — пояснює генерал. — Та маневрувати, завдавати ударів у вигідніших умовах».

Раніше Микола Маломуж говорив, що бійці з КНДР, які воюють на боці ворога, показують, що вони неефективні у війні, яку росія розв’язала проти України.

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