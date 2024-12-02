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Україна

Без паніки: генерал пояснив, чому ЗСУ відступили у Курській області

19:45 2 грудня 2024
Курська область

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, який нещодавно назвав країни, які можуть зупинити росію, вважає, що заяви рф про відновлення контролю над 400−500 кв. км територій Курської області говорять про те, що там ведеться маневрена війна. Вона не характеризується створенням лише укріпрайонів.

«Мова йде про пересування військ, завдання ударів як фронтових, так і флангових. Окупанти заходять у сіру зону — знову завдаємо вогневого удару і пересуваємось», — розповів Маломуж.

Генерал додав, що українська армія не мала завдання організувати стійку лінію оборони на цьому напрямку.

«У рф кажуть, що відновили контроль десь над 400−500 кв. км. Все не так, ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців, — пояснює генерал. — Та маневрувати, завдавати ударів у вигідніших умовах».

Раніше Микола Маломуж говорив, що бійці з КНДР, які воюють на боці ворога, показують, що вони неефективні у війні, яку росія розв’язала проти України.

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Читайте також: Воюють не тільки африканці: Маломуж розповів про наступ ворога на Донеччині

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