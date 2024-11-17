Потужно обмежать: ексголова розвідки назвав країни, які можуть зупинити росію

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, який раніше розповів про російські підрозділи на Донбасі, вважає, що, попри самовпевненість путіна, рф залежна від дій інших країн. Серед них — США та Китай. Якщо вони об'єднаються, то кремль не матиме шансів вести агресивну війну та диктувати умови миру.

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«Китай може скоротити обсяги закупівлі енергоресурсів та обмежити постачання всіх технологічних комплектуючих, — пояснює генерал. — Це надпотужно фінансово та технологічно обмежить росію, тому що не буде альтернативи. Відповідно знизиться потенціал завдання ударів по мирному населенню України та боїв на передовій. КНДР не має технологічних рішень й мало у чому допоможе москві. Може передати старі ракети, однак їхня кількість обмежена».

На думку експерта, саме Китай може потужно обмежити росію у всіх секторах.

«США та Китай можуть спільно натиснути на путіна, — вважає Микола Маломуж. — Основний інструмент США — зниження ціни на нафту. Цю модель Захід використовував ще проти Радянського Союзу, який в результаті розвалився».

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Раніше Пекка Товері, колишній начальник розвідувальної служби Генерального штабу Фінляндії, а нині депутат Європарламенту, пояснив, чому не варто боятися зближення між Трампом і путіним.

Тим часом у німецькому Бундестазі знову підняли питання про постачання ракет Taurus Україні.

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