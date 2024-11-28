Не готові відверто воювати: генерал про залучення росіянами бійців з КНДР

Втрати бійців з КНДР, які воюють на боці ворога, показують, що вони неефективні у війні, яку росія розв’язала проти України. Так вважає генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

ВІДЕО ДНЯ

«Українські Сили оборони вже завдавали ударів по точках, де перебували саме північнокорейські військові. Є факти їхнього знищення. Ці бійці перебувають у другому ешелоні, поки залучення епізодичне, підтягують на поле бою. Але вже ці втрати вказують на те, що вони неефективні, не готові в морально-політичному плані відверто воювати», — говорить генерал.

Тому, додав Маломуж, російські офіцери з побоюванням ставляться до того, як їх залучити.

«Є розбіжності вже між росіянами та північнокорейцями й у форматі служби, й у форматі ставлення до місцевого російського населення», — зазначив генерал.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, Північна Корея розширює завод з виробництва ракет, що використовуються росією в Україні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

213

Читайте нас у Facebook