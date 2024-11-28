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Не готові відверто воювати: генерал про залучення росіянами бійців з КНДР

10:21 29 листопада 2024
військові з КНДР

Втрати бійців з КНДР, які воюють на боці ворога, показують, що вони неефективні у війні, яку росія розв’язала проти України. Так вважає генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«Українські Сили оборони вже завдавали ударів по точках, де перебували саме північнокорейські військові. Є факти їхнього знищення. Ці бійці перебувають у другому ешелоні, поки залучення епізодичне, підтягують на поле бою. Але вже ці втрати вказують на те, що вони неефективні, не готові в морально-політичному плані відверто воювати», — говорить генерал.

Тому, додав Маломуж, російські офіцери з побоюванням ставляться до того, як їх залучити.

«Є розбіжності вже між росіянами та північнокорейцями й у форматі служби, й у форматі ставлення до місцевого російського населення», — зазначив генерал.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, Північна Корея розширює завод з виробництва ракет, що використовуються росією в Україні.

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