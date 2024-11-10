Воюють не тільки африканці: Маломуж розповів про наступ ворога на Донеччині

Російський диктатор путін тримає під особистим контролем наступальну операцію окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку на Донеччині. Схоже, він одержує звідти зведення по кілька разів на день і вимагає нових просувань.

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Про це заявив генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (2005−2010 рр.) Микола Маломуж, передає FREEДОМ.

За його словами, на Доннечині воюють залишки професійної армії РФ, нові підрозділи, укомплектовані контрактниками, а також так звані «інтернаціональні батальйони», сформовані з найманців з країн «третього світу».

«На Донецькому [напрямку] це збірні формати: й африканці, й кубинці, й інші», — сказав Маломуж.

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На думку генерала, росіяни посилюють Курахівський сектор, щоб обійти з флангу так званий Покровський виступ. Далі вони, ймовірно, розвиватимуть наступ для оточення цього виступу. Це робиться для того, щоб повністю захопити Донецьку область до початку морозів та бездоріжжя.

«Тому росіяни поспішають, кидають у 5−7 разів більше, ніж раніше, військ. Приблизно 80 тис. Раніше було 25−30 тис. на Курахівському напрямку. І Курахівський зараз є основним, як вони [росіяни] кажуть, для прориву», — пояснив Маломуж.

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Ситуацію на цій ділянці фронту він називає складною через перевагу ворога в живій силі та боєприпасах.

Нагадаємо, що на думку багатьох аналітиків, ситуація на Донбасі нині настільки серйозна, що Україна змушена там боротится за виживання, а не за перемогу.

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