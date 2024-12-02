Це якийсь сюр: мережу обурили поцілунки Холостяка

Вийшов пʼятий випуск романтичного реаліті «Холостяк». У проєкті залишаються шість дівчат, які борються за серце головного героя — ветерана війни Олександра «Терена». У мережі пʼятий ефір назвали найсексуальнішим за весь час існування реаліті. Нагадаємо, це вже тринадцятий сезон проєкту.

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На сторінці шоу у соціальній мережі виклали світлину палкого побачення Холостяка з Анастасією, яка приїхала підкорювати його серце з Лондону. Дівчина відверто демонструвала свою сексуальність, робила «Терену» масаж та у фіналі побачення отримала палкий поцілунок.

«Віднаходити близькість після травм, переосмислювати сексуальність, приймати досвід, — написали під світлиною — Віддавати і приймати. Ділитися всім. Це те, чого прагне кожен та кожна з нас».

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Шанувальники проєкту обурилися дуже сексуальним підтекстом нинішнього сезону та зауважили, що Холостяк за пʼять випусків поцілувався майже з усіма дівчатами. Залишилася тільки Юстина.

«Після вчорашнього випуску в мене відчуття, що я теж з ним вже цілувалася», — написали у коментарях.

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«Ще такого не було, щоб прямо зі всіма підряд, — зауважили шанувальники проєкту. — І якщо раніше в сезонах поцілунки були логічними і пристрасними, то зараз пів години один на одного дивляться, а потім якось ніяк поцілуються, бо якось ніяково було вже не поцілуватися. Таке щось, не відчуваю тої симпатії та пристрасті».

«Здається ще такого сезону стосовно поцілунків ще не було», — відреагували на випуск.

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«Так швидко все розвивається, всі вже закохані, з усіма вже перецілувався, — поділилися думками. — Це якийсь сюр, наче продюсери там шепотіли в навушник „немає часу гратися, у нас хронометраж“. Мені сьогодні вперше стало якось дико, це несерйозно».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» сомелʼє Аліна Пухальська розповіла про вихід з проєкту.

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