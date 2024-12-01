Почувала себе жахливо: всі подробиці пʼятого випуску «Холостяка»

Вийшов в ефір пʼятий епізод романтичного реаліті «Холостяк». За серце головного героя — ветерана війни Олександра «Терена» — на початку випуску продовжували змагатися вісім дівчат. Дві з них на Церемонії троянд попрощалися з Холостяком. Учасниці разом з Олександром відпочивали у Східниці та Львові.

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Перше побачення випуску було з майстринею тату Вікторією — дівчиною, яка зізналася, що не хоче народжувати дітей.

— Мені хотілося бути максимально щирою, — сказала Віка, пояснюючи свою відвертість.

Олександр запросив дівчину на озеро, щоб опанувати вейк. На «дошку» стала не тільки Віка, а й Олександр. Попри протези, хлопець дуже вправно поводився на воді.

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— Немає людей з обмеженими можливостями, — сказав Олександр. — Попри наші фізичні відмінності від інших людей, попри наші упередження в головах, ми можемо досягти багато чого!

Олександр дуже вправно поводився на воді

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Побачення, яке продовжилось за бесідою, завершилось палким поцілунком.

Ксенія, яка вважалась фавориткою Холостяка (на фото в заголовку), запросила його на побачення у свої апартаменти. Дівчина довірилась Олександру та прочитала йому рядки зі свого щоденника.

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— Я відчуваю до неї симпатію, — зізнався Холостяк. - Але наші відносини розвиваються повільно.

Дівчина зізналась, що давно хотіла побути удвох і сама проявила ініціативу запросити на побачення.

— Я хотіла, щоб він вимкнувся, — сказала Ксенія.

Дівчина запропонувала Холостяку пограти та завʼязала йому очі. Це мала бути дегустація морозива. Наприкінці Ксенія сама поцілувала Олександра, але він їй не відповів.

— Поки з Ксенією не було емоцій, які штовхнули б мене до неї, — пояснив Холостяк. — Я не відчуваю того, що вона до мене.

— Я почувала себе жахливо, я ображена, — зізналася дівчина. - Я не відчула єднання, яке було між нами. Може, я щось зробила не так. Але не буду більше боротися за чоловіка.

Холостяк вкотре наголосив, що він на проєкті, щоб знайти єдину дівчину, до якої буде відчувати кохання.

Наступне побачення було з Настею з Харкова, яка запросила «Терена» до басейну.

— Настя дуже мила, вона соромиться, як принцеса, — сказав Холостяк, збираючись на зустріч. - У неї є й інша сторона — її секрет дуже притягує.

Олександр вперше за часів реаліті зняв протези, запитавши, чи зручно це дівчині.

— Це цілком нормально, — відповіла Настя.

Пара плавала та спілкувалася у басейні. Там же Холостяк вперше поцілував Настю.

— Це була ініціатива з двох сторін, — пояснив пізніше Холостяк.

— Цей поцілунок був теплий, гарячий, щирий, — пригадала Настя. — Я б плавала до сніданку.

Олександр зауважив, що дівчина на початку вторгнення рф ще деякий час вела свій блог російською мовою. Настя відповіла, що після чергового ракетного обстрілу рідного Харкова, коли удар прийшов по торговому комплексу і загинули люди, вона дала собі слово ніколи не розмовляти російською.

Холостяк поділився думками про життя після проєкту, зауваживши, що хотів би разом з дівчиною-переможницею поїхати у подорож, щоб краще взнати один одного.

— Я розчинилася в ньому, — відверто зізналася Настя. — Відчуваю, що починаю закохуватися, — сказала дівчина на камеру.

Аліна теж мала індивідуальне побачення. Дівчина разом з Холостяком проїхалась на байку, замилувавшись красотами Карпат. Аліна поцікавилася, яка допомога потрібна буде Холостяку від тієї, хто буде поруч з ним. Своєю чергою «Терен» хвилювався, чи не спланувала своє перебування на шоу Аліна. Побачення завершилось палкими поцілунками.

Аліна разом з Холостяком проїхалась на байку

— Було дуже ніжно, — зізнався Олександр.

Інну та Юстину чекало подвійне побачення з Холостяком. Він запросив дівчат прогулятися Львовом, але для Юстини все закінчилось сльозами. Дівчина побачила у вікно кафе, як Олександр цілує Інну.

— Це було боляче, — зреагувала дівчина і пізніше зізналася у своїх почуттях Олександру.

— Я не хотів завдавати тобі болю, — сказав хлопець. — У нас з тобою своя історія.

Вероніка влаштувала побачення з Холостяком як урок арттерапії. Пара малювала портрети один одного та майже не спілкувалася.

— Я не відчув бажання пізнати один одного, — був розчарований побаченням Олександр.

Вероніка влаштувала побачення з Холостяком як урок арттерапії

Анастасія, яка розповіла про інтриги на проєкті, влаштувала для Холостяка побачення на масажі. Дівчина була відвертою і поводила себе дуже палко.

— Я хочу, щоб Олександр розслабився, — сказала Анастасія, роблячи масаж Холостяку.

— Це було класно, — зізнався хлопець. — Я відчував велику тягу до неї, до її тіла.

Побачення завершилось палкими поцілунками.

Анастасія організувала досить інтимне побачення з Холостяком

Церемонія троянд стала однією з найемоційніших за час сезону. Проєкт залишила Вероніка.

— Ми були поряд, але не разом, — пояснив Олександр Вероніці.

— У мене відчуття вдячності й прийняття, — сказала Вероніка.

Другою проєкт покинула Ксенія.

— Розумом мені подобається Ксенія, — зізнався Холостяк. - Проте серце немає почуттів.

— Гадаю, це я не змогла для нього відкритися, — сказала Ксенія. — На проекті я боролася зі своїми травмами, а не будувала стосунки.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» сомельє Аліна розповіла про вихід з проєкту.

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