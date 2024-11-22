«Якщо Олександр не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?»: сомельє Аліна Пухальська про Холостяка та вихід з проєкту

Учасниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ) сомельє Аліна Пухальська залишила проєкт у другому епізоді. Відпускаючи її з шоу, Олександр («Терен») зізнався, що не побачив їхніх майбутніх стосунків, і звинуватив дівчину в тому, що вона прийшла на проєкт прорекламувати своє захоплення. «Бажаю не помилитися з вибором», — сказала Аліна, прощаючись з Холостяком. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Аліна зізналася у своїх почуттях, ставленні до Олександра та розповіла про страх за рідних у Кривому Розі.

«Не маю причин для розкаяння»

— Аліна, що ви відчували, коли Холостяк сказав, що відпускає вас з проєкту?

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— Не можу сказати, що це було якесь одне конкретне відчуття. Скоріше ціла палітра емоцій, які перепліталися між собою. Водночас я щиро сподіваюся, що Олександр знайде те, що шукає, і що у нього все складеться так, як він хоче. Це важливий етап для нього, і від себе бажаю йому лише найкращого. Це був цікавий досвід, я вдячна за те, що мала можливість бути частиною цього проєкту.

Відпускаючи Аліну з шоу, Олександр зізнався, що не побачив їхніх майбутніх стосунків

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— Однією з причин такого рішення Холостяк називав вашу неуважність. Мовляв, ви навіть не знали, що він не пʼє. Ви дійсно цим не цікавились?

— У нього була можливість сказати це при зустрічі. Я не спецагент і не збирала досьє на Олександра «Терена». Моя робота займає багато часу, тому не мала можливості витрачати години на перегляд всіх його інтерв’ю. Щоб пізнати людину, важливе живе спілкування. Я запросила його на дегустацію, і він міг би одразу сказати: «Я не люблю вино».

До того ж дегустація — це не лише про вино. Ми не лише п’ємо, а оцінюємо вино за технічними характеристиками, розуміємо філософію винороба, пізнаємо особливості теруару. Якщо людина не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?

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"Дегустація - це не лише про вино. Ми не лише п’ємо, а оцінюємо вино за технічними характеристиками, розуміємо філософію винороба, пізнаємо особливості теруару", - розповіла Аліна

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— Яке враження у вас залишилось від Олександра?

— Загалом позитивне. Олександр не став витрачати мій час даремно, і за це я йому вдячна. Ми обоє були чесними з самого початку, а це важливо у будь-яких стосунках. Це дозволило мені відчути себе комфортно та впевнено.



— Памʼятаєте, як почували себе на Першій вечірці?

— Тоді було відчуття свята та особливої атмосфери. Всі дівчата мали чудовий вигляд, а локація була просто неймовірна — завдяки організаторам проєкту, які подбали про кожну деталь.

Звісно, було трішки нервово, адже це нове й незвичне для мене середовище, але ці хвилювання швидко змінилися на радість і відчуття, що я роблю щось особливе.

— Чому вирішили йти на «Холостяк» саме цього сезону?

— Просто відчула, що готова до нових змін у своєму житті, зокрема до створення сім'ї. Мені здавалося, що реаліті «Холостяк» може стати шансом для цього. У мене було внутрішнє переконання, що тут я можу знайти людину, з якою буду готова побудувати щось більше, а не просто проходити через черговий етап знайомств.



І насправді я ні про що не жалкую. Я завжди була відверта у своїх словах і щира у вчинках, тому не маю причин для розкаяння. Якщо щось роблю, то роблю це з повною віддачею та усвідомленням. І навіть якщо щось не йде за планом, вірю, що кожен досвід приносить важливі уроки, які формують мою особистість і мої погляди.

"Я відчула, що готова до нових змін у своєму житті, зокрема до створення сім'ї", - зізналася Аліна

«Сказати, що я за нього переживаю, — це нічого не сказати»

— Ваше рідне місто — Кривий Ріг — часто під обстрілами росіян. Там залишилися близькі?

— На жаль, зараз я не так часто буваю вдома, бо багато роботи в Києві. Але як тільки з’являється можливість, одразу беру квиток і їду до рідних. Моїй бабусі цього року виповниться 80, і вона дуже переживає, особливо під час обстрілів, не знаходить собі місця. Це дуже впливає на її здоров’я, адже стрес забирає сили. Раніше я мріяла, щоб бабуся побачила мій професійний успіх, а тепер моє бажання — щоб вона дожила до правнуків і стала свідком мого весілля. Сподіваюсь, що, попри всі труднощі, вона буде жити ще багато років, я хочу, щоб вона дожила до 100, адже я дуже її люблю.

Мій тато тим часом кожного тижня відвозить вантажівкою необхідні речі та продукти в міста й села, де зараз дуже важко. Сказати, що я за нього переживаю, — це нічого не сказати. Хоч він і дуже мужній, але вже не молодий. Я просто дуже хочу, щоб ми швидше перемогли, і я змогла знайти спокій у своїй душі.

— Як під час великої війни змінилося ваше життя?

— Без сумніву, війна змінила нас усіх. Життя стало набагато важчим і непередбачуваним, адже ми кожного дня втрачаємо наших співвітчизників, і це величезний біль, який постійно є у серці. Стрес у суспільстві досяг таких рівнів, що інколи здається, ніби вже не можемо далі витримувати. Але, попри все, є велике бажання знайти світло в цьому темному тунелі, відчути теплоту, доброту та надію.



— … і любов. Ви досі вірите, що кохання можна зустріти на романтичному реаліті?

— Так, однозначно вірю. І це доводять пари з минулих сезонів, які змогли побудувати свої сім’ї після проєкту. Безумовно, це не завжди легкий шлях, адже реаліті — це не тільки романтика, але й складні ситуації та емоційні випробування. Однак, коли два серця дійсно прагнуть бути разом, це може стати початком справжнього кохання.

Нагадаємо, що після третього епізоду тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» мережа назвала фаворитку головного героя.

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