Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 2−8 грудня

Прогноз за однією картою Таро, який зробили в редакції відомого жіночого журналу, підказав, що на тиждень з 2 по 8 грудня випала карта «Четвірка Жезлів».

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А що чекає на представників всіх знаків зодіаку у ці дні з фінансової точки зору, підказує гороскоп за рухами небесних світил від українського сайту ТСН.ua.

Овен

Овни можуть непогано заробити, якщо будуть звертати увагу на будь-яку інформацію. Обізнаність у різних сферах допоможе ухвалити їм правильні рішення та прийняті гарні пропозиції.

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Телець

Добро, яке Тельці зроблять цього тижня, повернеться їм у фінансовому еквіваленті. Варто допомагати комусь з оточення, давати гроші на благодійність. Це все інвестиції у майбутнє.

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Близнюки

Варто бути обережними й не братися за проєкти, що вимагають особливої відповідальності. Це може бути пасткою, яка потягне за собою не тільки репутаційні, а й фінансові втрати.

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Рак

Слушний час для навчання. Нові знання знадобляться для успішної професійної діяльності та як результат для добрих доходів.

Лев

Тиждень не підходить для вирішення серйозних рішень фінансового характеру. Є великий ризик помилитися й не отримати прибуток, на який розраховували.

Діва

Дівам знадобиться невелика «кавова пауза», щоб тримати на роботі все під належним контролем. Якщо не дати собі трохи відпочинку, то й роботу виконати не вдасться, й на доходах це позначиться.

Терези

Тиждень сприятливий для ділових переговорів із партнерами: дипломатичність, властива представникам знака, зросте в рази, тому вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Скорпіон

Слушний час для ремонту або будівництва. Пощастить все спланувати й знайти гарну бригаду та якісні матеріали, а на фінансах вдасться заощадити.

Стрілець

Тим, хто давно замислювався про зміну місця роботи, варто почати шукати вакансії та розміщувати резюме. Можливо розмови з потенційними роботодавцями на цьому тижні завершаться успішно.

Козоріг

Час сприятливий для особливо великих закупів. Представникам знака вдасться знайти потрібну їм модель за акційною ціною. Покупка принесе радість в емоційному та фінансовому плані.

Водолій

Не варто поспішати укладати фінансові угоди цього тижня. Адже збиток від них може перевершити гаданий скромний прибуток.

Риби

Рибам варто бути обережними зі своїми бажаннями. Перш ніж щось купити, необхідно добре подумати над тим, чи потрібна справді ця річ, чи цілком можна без неї обійтися. Гроші потрібно рахувати, а не пускати їх на вітер.

Також варто звернути увагу на Таро-прогноз на тиждень від мольфара Макса Гордєєва.

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