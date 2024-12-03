Klavdia Petrivna та Вєрка Сердючка: названі переможці української музичної премії

Відбулося нагородження третьої незалежної музичної премії MUZVAR AWARDS 2024 року. На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» стали відомі імена переможців у 15 номінаціях та були вручені п'ять спеціальних нагород для представників креативної індустрії. Усі гості церемонії проходили благодійним зірковим хідником, метою якого стала підтримка дітей, що через певні обставини частково або повністю не мають прояву батьківської любові. Ведучими церемонії стали Тімур Мірошниченко, Катерина Сташко, Володимир Бірюков та Маша Данілова.

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Переможці премії MUZVAR AWARDS 2024 в номінації нові імена: в попмузиці Klavdia Petrivna, рок-музиці — ДК Енергетик. Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля. Найкращий саунд: Монатік — «А що?». Також премію отримав і кліп на цю пісню, знятий Танею Муіньо. Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria». Найрезонансніша подія загальнонаціонального рівня — Національний відбір на «Євробачення 2024».

Klavdia Petrivna перемогла в номінації "Нові імена в попмузиці"

alyona alyona & Jerry Heil - визнані найкращою творчою співпрацею

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Монатік отримав нагороду за найкращий саунд

За внесок в креативну та музичну індустрію спеціальні відзнаки від премії MUZVAR AWARDS 2024 отримало тріо «Золоті ключі» та суперзірка Вєрка Сердючка. Виступ Сердючки на сцені премії став найочікуванішим цього вечора.

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Раніше Андрій Данилко показав, як святкував своє 51-річчя.

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