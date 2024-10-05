Андрій Данилко показав, як святкував 51-річчя

Незважаючи на те, що Верка Сердючка — дуже «буйний» персонаж, який може запросто «завести» публіку на концерті, чи поставити на місце будь-якого нахабу, в житті творець і «тато» Віри-провідниці Андрій Данилко — дуже скромна і толерантна людина.

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По відгукам тих, хто спілкувався з Андрієм, він боязко підпускає до себе людей і взагалі відмовляється коментувати своє життя.

Тому, певно, тільки лічені одиниці знали про те, 2 жовтня Андрію виповнився 51 рік. І відзначив його легенда українського шоубізу у компанії найрідніших людей.

Першою про день народження зірки українського шоубізу написала Інна Білоконь, яка багато років грає сценічну маму Вєрки Сердючки.

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«Ендрю, з Днем народження», — підписала вона фото, на якому вони сидять в компанії Андрія і Діми Волканова.

Також Інна опублікувала знімок, на якому вони з Андрієм сидять за святковим столом (згодом, правда, вирішила прибрати такий «компромат» з пляшкою горілки).

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Сам же Андрій опублікував у стрічці своє дитяче фото, яке оживив завдяки сучасним технологіям.

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До того ж, архівним фото з Данилком поділилася й Ольга Горбачова — дружина Юрія Нікітіна, продюсера лейблу, з яким співпрацює Андрій. Судячи з реакції Данилка, знімок йому дуже сподобався.

Також Андрія, певно, привітали і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, але після не зовсім привітної реакції соцмереж на їхні відносини артист про це намагався не розповідати.

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