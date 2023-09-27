MELOVIN підклав свиню музичній премії: пройшла перша масштабна церемонія під час війни

В Україні відбулася перша під час повномасштабного вторгнення масштабна музична премія. Раніше заходи були скасовані чи переведі в онлайн формат. 26 вересня в Києві пройшла церемонія нагородження МУЗВАР, яка зібрала українських зірок шоу-бізнесу. Червоним хідником пройшлися Настя Каменських, Монатік, Джамала, Позитив, Ель Кравчук, популярні блогери, молоді артисти, який здобули популярність останнім часом.

Найбільш помітним виявився MELOVIN, який прийшов на захід в масці свині та з величезним накладним животом. У руках MELOVIN тримав табличку з написом: «Дайте гроші на ЗСУ, не вистачає на віллу».

Таким чином артист вирішив привернути увагу до проблеми корупції та розкрадання грошей чиновниками, які примудряються під час повномасштабної війни привласнювати гроші, спрямовані на допомогу українській армії.

«Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу та повинен нести пряму відповідальність за смерті наших захисників на фронті та у тилових містах. Ваші набиті кишені = відібрані життя військових на фронті!» — так прокоментував свій перформенс MELOVIN.

Що ж до шоу. Ведучими були Оля Цибульська та Тімур Мірошниченко. Церемонія побила усі можливі рекорди — вона тривала майже п’ять годин. І на щастя, без тривог. Переможців обирали 75 експертів і самі номінанти.

Отже, переможцями премії у різних номінаціях стали:

Найкращий переспів — Quest Pistols, «Ти неймовірна»

Найкращі нові імена альтернативної музики — «Циферблат»

Найкращий кліпмейкер — Інді Хаїт/DOROFEEVA («Вотсап»)

Найкраща менеджмент-колаборація — лейбл Pomitni (Ірина Горова)

Найкраща творча співпраця — SHUMEI&ZLATA OGNEVICH («Буревіями»)

Найкращий автор — Іван Клименко/MamaRika&KOLA («Люди»)

Найкращі нові імена естради — SKYLERR

Музична журналістика — Макс Нагорняк/проєкт Bezodnya Music

Найкращі нові імена поп-музики — YAKTAK

Музичний діджитал-спадок — альбом QIRIM (Jamala). Також співачка отримала спеціальну нагороду за внесок у музичні індустрію.

Найкращі нові імена рок-музики — Хейтспіч

Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня — Film ua/фільм «Мавка.Лісова пісня»

Найкращий саунд — Євген Філатов/ONUKA («Перемога»)

Найактивніший фан-клуб — «Måneskin» (серед іноземних) та Schmalgauzen (серед українських).

Нагадаємо, нову пісню співачки Тіни Кароль One Nation Under Love, яку вона презентувала у День Незалежності, подано на номінації найпрестижнішої музичної премії «Греммі».

Фото: instagram.com/melovin_official

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