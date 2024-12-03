В Україні з'явився новий міністр, який відповідає за єдність: хто такий Олексій Чернишов

Верховна Рада України призначила голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України — міністра національної єдності України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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«За» проголосували 237 нардепів.

Нагадаємо, що 19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Міністерство об'єднання українців, діяльність якого серед іншого буде спрямована на повернення українських громадян.

Олексій Чернишов, крім «Нафтогазу України», працював також міністро розвитку громад та територій України (2020—2024) та головою Київської обласної державної адміністрації (2019—2020). Він координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання у будівництві, відновив реформу корпоративного управління в «Нафтогазі». Має понад 20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном — у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін призначив нового голову правління «Укрзалізниці».

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