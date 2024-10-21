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Кабмін призначив нового голову правління «Укрзалізниці»: що відомо про Олександра Перцовського

16:03 21 жовтня 2024
Олександр Перцовський

Кабінет міністрів України призначив Олександра Перцовського новим головою правління АТ «Укрзалізниця». Він працював у компанії з 2020 року.

Про це повідомляє Telegram-канал УЗ.

Рішення було прийнято ще 18 жовтня. Відомо, що Олександра Перцовського призначили на посаду голови правління УЗ строком на три роки.

Повідомляється, що до цього Перцовський працював у компанії з 2020 року і відповідав за пасажирський напрям.

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Також зазначається, що Євген Лященко, який обіймав посаду голови правління з березня 2023 року, залишиться членом правління до кінця березня 2025 року.

Разом з тим, з посад членів правління було звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Кабмін також уповноважив наглядову раду підписати новий контракт із Перцовським.

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Про Олександра Перцовського відомо, що до нового призначення Перцовський обіймав посаду члена правління УЗ, а до роботи в «Укрзалізниці» працював першим заступником генерального директора АТ «Укрпошта», з 2016 по 2020 роки. Ще раніше, з 2010 до 2016 року він обіймав управлінські посади у Deutsche Post DHL Group у США та Сінгапурі.

Нагадаємо, що свого часу «Укрзалізницю» очолював Олександр Камишін. У вересні його було призначено членом її наглядової ради. Відповідне розпорядження Кабміну набрало чинності 26 вересня 2024 року.

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Фото скрін відео з соцмереж

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