Переживають через Трампа: чому Шольц досі не передає Taurus Україні

Кореспондентка «Радіо Свобода» в Німеччині Анна Розе переконана, що візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва демонструє всьому світу, що Німеччина залишається на боці України та продовжуватиме надавати їй підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

«І це може бути останній жест Олафа Шольца перед його відходом із посади канцлера ФРН, який він обов’язково хотів зробити, і показати, що його остання міжнародна поїздка відбулася саме до Києва, до України, аби підтримати президента Зеленського та український народ», — каже Анна Розе.

Щодо того, що Шольц досі так і не дає дозволу на передачу Україні далекобійних німецьких ракет Taurus, то Розе бачить тут два аспекти.

«Передусім це базується на внутрішній політиці Німеччини, на політиці партії, яку він представляє — Соціал-демократичної партії Німеччини. А вона з моменту свого заснування була партією, що ознаменувала мирний рух ФРН у період після Другої світової війни. І зараз це досить ліве крило, яке виступає за мирне врегулювання будь-яких конфліктів. Другий аспект — Шольц „озирається“ на США напередодні приходу до влади Дональда Трампа. Йдуть розмови, що Трамп може відмовитися підтримувати Україну. І Трампу байдуже, що про це буде говорити Німеччина, що буде говорити Євросоюз. Тому в Німеччині не бачать резону постачати Taurus коли незрозуміло, яку позицію займе Трамп», — резюмує журналістка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що канцлера Шольца постійно критикує опозиція за побоювання передавати далекобійні ракети Україні.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook