Шольц привіз «подарунки під ялинку» для ЗСУ: до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини

В понеділок, 2 грудня, до Києва прибув з неоголошеним візитом німецький канцлер Олаф Шольц. Це другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні, пише Spiegel.

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Як пише видання, своїм візитом до України Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці країни в яку вторглася росія.

Сам же Шольц у X-акаунті зазначив, що Німеччина планує передати Україні військовий пакет допомоги у розмірі 650 мільйонів євро (683 млн доларів). Оборонне обладнання надійде до кінця поточного року.

«Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни», — заявив Шольц після прибуття до Києва.

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За його словами, Німеччина «залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі», Шольц також висловив надію на швидкі поставки зброї.

«Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо», — сказав канцлер.

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Варто зазначити, що Німеччина є одним із ключових партнерів України в наданні військової, гуманітарної та фінансової допомоги під час повномасштабної війни. З початку агресії рф Берлін надав Україні сучасні системи озброєння, включаючи самохідні гаубиці PzH 2000, системи ППО IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та іншу техніку. Крім військової підтримки, Німеччина спрямовує значні ресурси на гуманітарні проєкти, відновлення інфраструктури та підтримку українських біженців, виділивши мільярди євро на ці цілі.

В той же час нагадаємо, що 15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував путіну. І хоч за словами канцлера, він під час розмови він засудив дії росії у війні проти України, у світі це сприйняли як прорив путіним дипломатичної блокади, яку ввели проти диктатора світові лідери.

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