Пачка цигарок подорожчає на 40 гривень, а КРАЇЛ зникне: у ВР ухвалили низку важливих законопроектів

У середу, 4 грудня, Верховна Рада України ухвалила низку законопроектів, які серйозно вплинуть на життя українців та малого бізнесу на єдиному податку. Зокрема, йдеться про сплату військового збору для ФОПів на єдиному податку та курцях. Також очікуються зміни на ринку азартних ігор

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, заявивши про ухвалення законопроектів № 9256-д та 11090. Також у рамках виправлення недоліків «ресурсного» закону про зростання податків, зміниться термін запровадження підвищеного військового збору для ФОПів.

Так, зокрема, прийнято такі зміни:

скасовується оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік застосовуватиметься ставка 1,5% (крім угод із майном, здійснених у грудні 2024 року);

передбачено надання пільг з військового збору для ФОПів на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

скасовується військовий збір для е-резидентів;

з'являється можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

У рамках ухвалення законопроекту № 11090 збільшено акцизи на тютюнові вироби вже з 1 січня 2025 року. Наслідком цього стане зростання ціни пачки сигарети на 40 грн., а держбюджет отримає понад 20 млрд грн.

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Ще однією зміною стане ліквідація Комісії, що регулює азартні ігри та лотереї (КРАЇЛ), та впровадження механізму, що ускладнює доступ до нелегальних онлайн-казино та мобільних додатків, реклама яких буде значно обмежена. Про всі ці зміни «ФАКТИ» писали раніше .

Фото t. me/Denys_Smyhal/

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