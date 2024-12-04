Чемпіонат України з футболу, ігри 1-го туру, 4 грудня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У середу, 4 грудня, в Олександрії та Львові, де минулими вихідними втратив очки «Шахтар», проходять перенесені поєдинки 1-го туру української футбольної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. Матчі 1-го туру
«Олександрія» — «Динамо» (Київ) — 0:0. Юніорські склади — 0:2.
«Динамо»: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко (Рубчинський, 90), Бражко, Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 68), Волошин, Ванат.
Ще в одному поєдинку ігрового дня 4 грудня зіграють: «Рух» — «Полісся» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 36 очок (14 матчів);
2. «Олександрія» — 36 (14);
3. «Шахтар» — 30 (14);
4. «Кривбас» — 25 (14);
5. «Полісся» — 23 (14);
6. «Карпати» — 21 (15);
7. «Верес» — 19 (15);
8. «Рух» — 19 (14);
9. «Зоря» — 19 (15);
10. ЛНЗ — 18 (15);
11. «Ворскла» — 16 (15);
12. «Колос» — 14 (15);
13. «Чорноморець» — 12 (15);
14. «Оболонь» — 10 (15);
15. «Лівий берег» — 10 (15);
16. «Інгулець» — 9 (15).
Бомбардири: 8 м'ячів — Артем Бондаренко («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Олександр Зубков («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Микола Шапаренко («Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський («Зоря»).
У 16-му турі УПЛ зіграють: 5 грудня (четвер) — «Шахтар» — «Ворскла» (18:00); 7 грудня (субота) — «Лівий берег» — ЛНЗ (13:00), «Чорноморець» — «Кривбас» (15:30), «Карпати» — «Верес» (18:00); 8 грудня (неділя) — «Інгулець» — «Зоря» (13:00), «Колос» — «Оболонь» (15:30), «Динамо» — «Олександрія» (18:00); 9 грудня (понеділок) — «Полісся» — «Рух» (18:00).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у Лізі Європи програло чеській «Вікторії».
Фото ФК «Динамо»99
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