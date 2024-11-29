Чемпіонат України з футболу, 15-й тур, 29 листопада — 2 грудня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 29 листопада, після єврокубкових невдач «Шахтаря» (2:3 з ПСВ «Ейндховен» у Лізі чемпіонів) та «Динамо» (1:2 з «Вікторією» у Лізі Європи) матчем у Полтаві стартував 15-й тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 15-й тур

29 листопада (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 0:3 (Лосенко, 1, П'ятов, 14, Білоцерковець, 90+3). На 49-й хвилині Скляр («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 2:2.

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Команда Василя Кобіна нарешті перервала свою 15-матчеву серію без перемог в УПЛ. Причому початок успіху «Інгульця» у Полтаві започаткував «радіокерований» дальній «постріл» вже на 20-й секунді зустрічі захисник Лосенко.

Це ще що! На 49-й хвилині голкіпер гостей Паламарчук відбив п'ятий (!) поспіль пенальті у прем'єр-лізі.

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0:1 Лосенко (1-а хв.)

0:2 П'ятов (14-а хв.)

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0:3 Білоцерковець (90+3-я хв.)

У 15-му турі УПЛ також зіграють: 30 листопада (субота) — ЛНЗ — «Верес» (13:00), «Кривбас» — «Полісся» (15:30), «Лівий берег» — «Оболонь» (18:00); 1 грудня (неділя) — «Олександрія» — «Чорноморець» (13:00), «Колос» — «Динамо» (15:30), «Шахтар» — «Рух» (18:00); 2 грудня (понеділок) — «Зоря» — «Карпати» (18:00).

Становище команд:



1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Олександрія» — 33 (13);

3. «Шахтар» — 29 (13);

4. «Полісся» — 23 (13);

5. «Кривбас» — 22 (13);

6. «Карпати» — 21 (14);

7. ЛНЗ — 18 (14);

8. «Рух» — 18 (13);

9. «Верес» — 16 (14);

10. «Ворскла» — 16 (15);

11. «Зоря» — 16 (14);

12. «Колос» — 13 (14);

13. «Чорноморець» — 12 (14);

14. «Оболонь» — 9 (14);

15. «Лівий берег» — 9 (14);

16. «Інгулець» — 9 (15).

Бомбардири: 8 м'ячів — Артем Бондаренко («Шахтар»); 7 — Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва — «Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 5 — Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Олександр Зубков («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Микола Шапаренко («Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрія Максимова вдруге призначено головним тренером «Ворскли».

Фото ФК «Ворскла»

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