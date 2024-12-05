Курс долара до середини грудня: на ринку проявиться важлива тенденція

Курс долара в Україні на початок грудня виявився досить стабільним. Цьому посприяло наближення часу свят, коли багато українців продають долари, щоб побалувати своїх близьких подарунками. Така ж тенденція триватиме й надалі.

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Так вважає начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, чим ближче до свят, тим більша кількість громадян продаватиме валюту для необхідних покупок. Щоправда, експерт не виключає і несприятливого прогнозу зі зростанням, а не стабілізацією долара, до чого є свої передумови.

Так, кількість покупців може зростати: головні причини критимуться у нових складних енергетичних реаліях, очікуваному зростанні курсів валют уже 2025 року, ситуації на фронті, а також загальній неприхованій невизначеності. Але водночас жодної катастрофи або колапсу на готівковому ринку не станеться — очікується, що саме завдяки продавцям попит і пропозиція на готівковому ринку будуть співмірними.

Водночас на міжбанку збережеться відносно комфортна ситуація, адже завдяки Нацбанку курсові показники контролюються. До того ж діє режим «керованої гнучкості», що фактично є запобіжником будь-яких стрімких курсових перетворень.

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Загалом, другий грудневий тиждень має бути доволі стабільним: цілком можливо, що курсові зміни на міжбанку відбуватимуться в межах «коридору» 41,2−41,6 грн/$, що спостерігається останні кілька тижнів. Однак загальний вектор до поступового зростання курсів залишається незмінним.

«Таким чином, незважаючи на зовнішні обставини, які можуть тиснути на валютний ринок, ситуація залишатиметься, як то кажуть, „у межах норми“. Ринку не загрожують курсові „конвульсії“. Ситуація досить прогнозована: курсові зміни будуть частими, різноспрямованими, проте незначними», — підкреслив експерт.

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Раніше повідомляли про те, що наприкінці листопада Україна отримала майже 5 млрд дол. кредиту від Світового банку, що серйозно зміцнило валютні резерви країни.

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