Чемпіонат України з футболу, 16-й тур, 5--9 грудня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У четвер, 5 грудня, після перенесених матчів «Олександрія» — «Динамо» (0:0) та «Рух» — «Полісся» (1:1) поєдинком у Львові стартував 16-й тур української прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 16-й тур
5 грудня (четвер)
«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 3:1 (Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76). Юніорські склади — 6:0.
«Шахтар»: Різник, Азаров (Фарина, 90+2), Бондар, Матвієнко, Вінісіус, Криськів (Назарина, 72), Марлон (Степаненко, 72), Судаков (Педріньо, 72), Невертон, Зубков (Швед, 55), Траоре.
У 16-му турі УПЛ також зіграють: 7 грудня (субота) — «Лівий берег» — ЛНЗ (13:00), «Чорноморець» — «Кривбас» (15:30), «Карпати» — «Верес» (18:00); 8 грудня (неділя) — «Інгулець» — «Зоря» (13:00), «Колос» — «Оболонь» (15:30), «Динамо» — «Олександрія» (18:00); 9 грудня (понеділок) — «Полісся» — «Рух» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 37 очок (15 матчів);
2. «Олександрія» — 37 (15);
3. «Шахтар» — 33 (15);
4. «Кривбас» — 25 (14);
5. «Полісся» — 24 (15);
6. «Карпати» — 21 (15);
7. «Рух» — 20 (15);
8. «Верес» — 19 (15);
9. «Зоря» — 19 (15);
10. ЛНЗ — 18 (15);
11. «Ворскла» — 16 (16);
12. «Колос» — 14 (15);
13. «Чорноморець» — 12 (15);
14. «Лівий берег» — 10 (15);
15. «Оболонь» — 10 (15);
16. «Інгульець» — 9 (15).
Бомбардири: 9 м'ячів — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 8 — Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 5 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Олександр Зубков («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський, Петар Мічін (обидва — «Зоря»), Луан («Верес»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько воротаря «Шахтаря» загинув на війні з російськими окупантами.
Фото ФК «Шахтар»
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