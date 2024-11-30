Батька воротаря «Шахтаря» вбили російські окупанти (фото)

В родину воротаря донецького «Шахтаря» Дениса Твардовського прийшла страшна звістка. На війні з російськими окупантами загинув його батько — 45-річний Дмитро Твардовський, повідомив донецький клуб у соцмережах. Раніше ворожа куля забрала життя брата голкіпера «Шахтаря» Дмитра Різника.

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«Дмитро Анатолійович Твардовський з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо захищав незалежність нашої держави та свободу українського народу. 21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він із побратимами потрапив під ворожий обстріл та отримав травми, несумісні із життям.

ФК «Шахтар» щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича — дружині, синам, матері та всім близьким — у зв'язку з цією непоправною втратою. Вічна пам'ять, честь та пошана Дмитру Твардовському. Героям слава!", — йдеться у повідомленні ФК «Шахтар».

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Свої співчуття родині воротаря Шахтаря висловив і футбольний клуб «Динамо».

Нагадаємо, що 21-річний голкіпер-гренадер Денис Твардовський (ріст хлопця — 206 см), який народився у Чернівцях, дебютував у першій команді «Шахтаря» у червні 2023 року у товариському матчі з «Аяксом». Він чемпіон України та володар Кубка країни. У складі молодіжної збірної країни воротар провів поєдинок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» назвав свого третього сина на честь загиблого на війні тестя.

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Фото ФК «Шахтар»

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