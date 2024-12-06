41.29 / 41.80 43.66 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Титулованому футболісту пересадили серце (фото)

16:11 6 грудня 2024
Мілош Шестич

Титулований югославський ексфутболіст, колишній форвард «Црвени Звезди» та «Олімпіакоса» 68-річний Мілош Шестич, переніс напередодні операцію з пересадки серця, повідомляє kurir.rs. Раніше футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен під час матчу Євро-2020 «помер на кілька хвилин».

За інформацією видання, колишнього футболіста Шестича, у якого проблеми із серцем виникли ще у 2015 році (тоді йому провели шунтування), успішно прооперували в Інституті серцево-судинних захворювань «Дедіньє» у Белграді.

За свою багату кар'єру Шестич виступав за Црвену Звезду", «Олімпіакос», «Воєводину», «Земун» і ОФК. Він — п'ятиразовий чемпіон Югославії та дворазовий володар Кубка країни, фіналіст Кубка УЄФА і чемпіон Греції.

У складі збірної Югославії (21 гра, 2 голи) чемпіон Європи серед молодіжних команд та переможець Середземноморських ігор Мілош Шестич виступав на Олімпіаді-1980 у Москві, ЧС-1982 в Іспанії та Євро-1984 у Франції.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Фіорентини» переніс зупинку серця під час матчу серії А.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Програма «Національний кешбек»

Чи брати «тисячу Зеленського» та національний кешбек: з'явилася інформація про серйозні недоліки у програмах

Ігор Кривецький

За майже 20-річне мерство Садовий знищив Львів, — Ігор Кривецький

унітаз

Навіть воду можна не відкачувати: названо інгредієнти, які допоможуть унітазу «пускати сонячні зайчики»

шоу Холостяк

Ніби з іншої планети: мережа у шоці від образів «холостячок»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту