Титулованому футболісту пересадили серце (фото)

Титулований югославський ексфутболіст, колишній форвард «Црвени Звезди» та «Олімпіакоса» 68-річний Мілош Шестич, переніс напередодні операцію з пересадки серця, повідомляє kurir.rs. Раніше футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен під час матчу Євро-2020 «помер на кілька хвилин».

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За інформацією видання, колишнього футболіста Шестича, у якого проблеми із серцем виникли ще у 2015 році (тоді йому провели шунтування), успішно прооперували в Інституті серцево-судинних захворювань «Дедіньє» у Белграді.

За свою багату кар'єру Шестич виступав за Црвену Звезду", «Олімпіакос», «Воєводину», «Земун» і ОФК. Він — п'ятиразовий чемпіон Югославії та дворазовий володар Кубка країни, фіналіст Кубка УЄФА і чемпіон Греції.

У складі збірної Югославії (21 гра, 2 голи) чемпіон Європи серед молодіжних команд та переможець Середземноморських ігор Мілош Шестич виступав на Олімпіаді-1980 у Москві, ЧС-1982 в Іспанії та Євро-1984 у Франції.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Фіорентини» переніс зупинку серця під час матчу серії А.

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