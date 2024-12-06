«фсб, в'яжіть мене»: ексфутболіст збірної України зачепив за живе росіян відео з Курської області

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України 39-річний Олександр Алієв, який зрікся батька-росіянина, прибув у складі одного з підрозділів до Суджі Курської області та у військовій формі передав привіт силовикам країни-агресора, котрі у серпні порушили проти нього кримінальну справу та оголосили у розшук.

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«Суджа. Під****ка область», — підписав пост у Instagram ексдинамівець.

«Ну що, фсб, будь ласка, не треба шукати мене, я сам до вас приїхав. Ось вона — ваша „П'ятьорочка“. Я у Курську. Приїжджайте та в'яжіть мене. Адже ви хотіли. Ось вона Україна. Україна — це сила», — заявив Олександр Алієв на кадрах на тлі російського супермаркету.

«Дядьку Сашко, може толю тимощука там знайдеш, то дасиш п**ди йому», — написав у коментарях один із підписників.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон України та віцечемпіон Європи серед молодіжних команд Алієв народився у Хабаровську, а розпочинав футбольну кар'єру в академії московського «Спартака». Саме в Курській області мешкають його батьки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Алієв уже визначився, як відзначить закінчення війни.

Фото Instagram

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