«Автоцивілку» для УБД пропонують зробити обов'язковою, але безкоштовною

З 1 січня 2025 року набуває чинності нова редакція положень Закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який раніше дозволяв не офомлювати «автоцивілку» певним категоріям водіїв, серед яких і учасники бойових дій. Але з нового року це положення скасовується — поліс мають оформлювати всі автовласники, але для УБД передбачені знижки.

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Втім, не виключено, що невдовзі цей документ змінять ще раз. Адже в парламенті зареєстровано урядовий п проєкт закону, яким пропонується встановити особливості страхування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, проєктом документу пропонується встановити на період дії воєнного стану та на весь рік (до 31 грудня) після його припинення чи скасування для зазначених категорій низку пільг. При укладенні внутрішніх договорів страхування передбачається:

до 31 грудня 2025 року звільнити таких осіб від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування;

з 1 січня 2026 року звільнити таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором страхування.

Варто зазначити, що раніше не оформлювати «автоцивілку» дозволялося українцям із вищезгаданих категорій, які особисто керували транспортним засобом.

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Фото Pixabay

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