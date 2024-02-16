В Україні кілька категорій водіїв можуть їздити без страхового поліса: що відомо

Незважаючи на намір нардепів оновити закон про «автоцивілку», в Україні і зараз кілька категорій автовласників можуть їздити на своїх машинах без договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

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Це регламентується статтею 13 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Зокрема, «автоцивілку» можуть не оформлювати учасники бойових дій, учасники Революції Гідності, які постраждали, та особи з інвалідністю I групи, які постраждали під час війни.

Обов'язкова умова — ці особи повинні особисто керувати транспортними засобами.

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Крім того, ОСЦПВ не потрібне інвалідам І групи та особам, які керують транспортним засобом інваліда І групи у його присутності.

Розмір страхового платежу за договором страхування зменшується на 50% за умови, що страхувальником є громадянин України — учасник війни, особа з інвалідністю ІІ групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до І чи ІІ категорії, пенсіонер, який має автівку з робочим обсягом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів.

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Якщо автомобіліст, який законодавчо звільнений від оформлення ОСЦПВ, потрапив у ДТП зі своєї вини, то він повинен про це відразу повідомити поліцію й не пізніше трьох робочих днів з моменту ДТП письмово повідомити МТСБУ і надати всю необхідну інформацію (якщо такої можливості немає, то це потрібно підтвердити документально). Водії, які постраждали у ДТП, мають обмінятися інформацією.

Водночас навіть під час війни з російськими окупантами українські водії, як і раніше, повинні мати страховий поліс. Деякі водії думають, що в таких умовах він не є обов'язковим і не продовжують дію страхових полісів. І помиляються. Під час воєнного стану «автоцивілка» потрібна. Інакше поліцейські складуть проти порушника адміністративний протокол й оштрафують його на 425 гривень.

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Поліцейські повинні самостійно перевірити наявність страхового поліса в електронній базі, якщо водій відмовляється його пред'явити з якоїсь причини. Якщо його немає в електронній базі, то лише після цього вони можуть скласти відповідний адміністративний протокол. Інакше суд, швидше за все, скасує такий штраф.

Про те, на що потрібно звертати увагу водіям при купівлі страхового поліса, розповів досвідчений юрист.

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