Сирійські повстанці зайняли Дамаск: премʼєр Сирії заявив, що готовий передати владу

Сирійські опозиційні сили зайняли Дамаск, з якого раніше втекли росіяни, й оголосили про падіння чинної влади.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі, якого призначив президент Асад, заявив що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, «яке обере народ», повідомляє Associated Press.

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Глава сирійського уряду заявив, що залишається в країні й закликав громадян не псувати державне майно й «будувати добрі відносини зі своїми сусідами та світом».

Повідомляється, що провладна армія у цивільному покинула свої позиції. Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада.

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Аеропорт столиці зайнятий опозиційними силами. Сотні жителів Дамаску вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

До цього повстанці повідомляли про звільнення чотирьох міст впродовж доби: Дараа, Кунейтра, Сувейда та одного із ключових та стратегічно важливих — Хомса.

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Тим часом командування сирійської армії повідомило, що президент Башар Асад утік із країни. Про це пише Reuters. Разом з тим глава уряду Мохаммед аль-Джалалі не підтвердив і не спростував інформацію про втечу з країни президента Башара Асада.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що станом на 6 грудня Асад був у Сирії, але його дружина з трьома дітьми виїхала до росії.

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Нагадаємо, сирійські збройні угруповання розпочали масивний наступ у середу, 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва росії та Туреччини. Вже 30 листопада сирійські військові заявили, що десятки їхніх солдатів загинули під час атаки повстанців, що змусило армію передислокуватися.

Того ж дня росія вперше з 2016 року завдала авіаударів по Алеппо. А 1 грудня опозиційні сили повністю захопили місто Алеппо. Російський військовий контингент покинув кілька великих сирійських міст, залишив військові бази зі значними арсеналами озброєнь і техніки. Цього разу тандем путіна й Асада не спрацював.

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