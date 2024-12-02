Вийшли з міста Хама та тікають з Дамаска: в ГУР розповіли, що роблять війська путіна в Сирії

В Сирії, владу якої підтримує Кремль, ситуація для росіян погіршилася. Оопозиційні до режиму Асада сили активно просуваються на південь країни.

Перші міські бої відбулись у містах Хама, Хомс та Сувейда. У столиці Сирії Дамаску також розпочались перші збройні заворушення.

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Російські військові та дипломати в авральному порядку почали покидати Дамаск, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.



«Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази „Хмеймім“. Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада», — йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, росіяни також втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.

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В ГУР зазначають, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки рф, яка перейшла до опозиційних сил.

На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту рф генерала Кісєля.

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До Москви «на килим» також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців. Він має пояснити Кремлю, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена, додали в українській розвідці.

Тим часом росЗМІ пишуть, що Кремль пообіцяв режиму Асада додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.

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Нагадаємо, сирійські збройні угруповання розпочали масивний наступ у середу, 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва росії та Туреччини. На початку 2022 року Асад обіцяв путіну направити на війну в Україну 40 тисяч сирійських бойовиків.

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