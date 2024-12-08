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Україна

Прагнуть захопити понад усе: генерал назвав головну мету окупантів на сьогодні

10:22 9 грудня 2024
Покровськ

Засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант Ігор Романенко, який раніше назвав умови, що спонукають рф до перемовин та закінчення війни, переконаний, що саме Покровськ, як і раніше, залишається головною метою окупантів.

«Ситуація на фронті досить складна, — сказав він. - Крім того, вона ще ускладнюється і погодними умовами, вони впливають на обидві сторони. І це впливає на наступальні сили. Загалом оборона може вестися з меншими силами. Водночас Сили оборони України розуміють необхідність посилювати свої підрозділи озброєнням, технікою, і боєприпасами, навіть особовим складом. Бо на деяких напрямках за основними видами ураження українська сторона не виходить у паритет із росіянами».

Генерал додав, що найважче зараз на Покровському і Курахівському напрямках.

«В Кураховому тривають бої в місті. Але головною метою все-таки є Покровськ, — вважає Романенко. - Це було і кілька місяців тому, коли окупанти вели активні наступальні дії. Тоді їх вдалося призупинити. Але противник не відмовився від цієї ідеї».

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Раніше генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Об'єднаний штаб при Міністерстві оборони Німеччини, теж дав невтішний прогноз щодо Покровська.

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