Експерт назвав умови, які спонукатимуть рф до перемовин та закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що закінчення війни не пізніше ніж 2025 року сьогодні стало реальною перспективою. Україна, і її союзники мають скористатися цим сприятливим періодом максимально ефективно, вважає ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, який говорив, що ракетно-дронові удари по Україні можуть стати цілодобовими.

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«Ситуацію на полі бою оцінюю як поштовх до дуже непростої, важкої військово-дипломатичної роботи. Це пов'язано з покращенням ситуації на фронтах з одночасними напрацюваннями на військово-дипломатичному рівні, які зараз тривають щодо реалізації Плану миру. Він включає питання безпеки, операції ЗСУ в Курській області, допомоги Україні озброєннями, технікою та боєприпасами, а також фінансову підтримку України після припинення бойових дій. Така можливість, перспектива є, але вона потребує відповідних рішень».

Генерал також вважає, що жовтень, листопад, грудень вкрай важливі місяці з військової точки зору, зокрема й через погодні умови.

«За такої погоди наступати складніше, ніж оборонятися, а російська окупаційна армія наступає. США мають можливість допомагати Україні фінансово, озброєннями, технікою, боєприпасами на підставі рішень, схвалених за каденції Байдена. Усе питання в тому, щоб реалізовувати всі ці рішення. Потрібно зупинити просування противника і вийти на формування резервних бригад, створення ресурсу для деокупаційних процесів. А це спонукатиме росію перейти до переговорного процесу».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з військовим аналітиком Ігалем Левіним: «Щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення».

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