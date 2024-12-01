Україна може втратити важливе місто до кінця року: німецький генерал дав невтішний прогноз

Генерал-майор Крістіан Фройдінг очолює Об'єднаний штаб при Міністерстві оборони Німеччини. На його думку, наразі росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, повідомляє видання Bundeswehr.

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«Це стосується, зокрема, Донбасу, який вже кілька місяців є центром бойових дій. росія атакує там з майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів. Наразі російські збройні сили втрачають на Донбасі до 2 000 осіб на день, але ці втрати можна компенсувати», — зауважує він.

За словами генерала, в результаті росія досягає постійних територіальних завоювань. Особливо критична ситуація склалася в районі міста Покровськ.

«Покровськ має велике значення для українських бойових дій, — каже Фройдінг. — Транспортний вузол для перекидання військ і вантажів зараз може бути обстріляний російською артилерією. Я вважаю, що Покровськ Україна втратить наприкінці року або на початку 2025 року».

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За словами генерал-майора, ситуація в Курській області росії також є напруженою. Українські війська закріпилися там після виняткового наступу в серпні. Однак, зараз росія зосередила до 60 000 солдатів для того, щоб відвоювати цю територію.

«Україні вже довелося поступитися окремими місцями, — каже Фройдінг. - Але українська оборона дуже стійка. Та найближчими тижнями й місяцями вони також зазнаватимуть дедалі більшого тиску».

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Щоб допомогти Україні, президент США Байден, який йде у відставку, нещодавно дав дозвіл на використання американських систем озброєнь великої дальності проти цілей на російській території. Невдовзі після цього Україна застосувала ракети ATACMS.

«Українці використовували їх проти командних пунктів, логістичних перевалкових пунктів і пунктів постачання, аеродромів і командних центрів військових частин, які, зі свого боку, змогли майже безперешкодно діяти проти українських сил за допомогою далекобійної зброї, — розповідає офіцер. - Ефект від застосування зброї був масовим — тепер ми маємо побачити, до якої міри ці атаки можуть бути продовжені».

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Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow.

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