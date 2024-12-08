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Не просто тупий, а й черствий: принца Гаррі безжально розкритикували

17:21 9 грудня 2024
принц Гаррі

Принц Гаррі, який нещодавно прокоментував чутки про розлучення з Меган Маркл, вчергове зазнав критики. На цей раз — за свою нездатність поважати бажання жінки, яка втратила сина. Для тих, хто не в курсі, це пов’язано з премією на честь загиблого в Афганістані американського військового та спортсмена Пета Тіллмана. Премією був відзначений принц Гаррі, попри несхвалення матері покійного солдата.

«Дві речі цього року змусили Гаррі виглядати не просто тупим, а й черствим», — наводить слова Джулії Берчилл із подкасту The Spectator видання Geo.tv.

За її словами, першим був інцидент, «коли Гаррі прийняв — всупереч волі матері загиблого — нагороду Пета Тіллмана від Excellence in Sports Performance Yearly».

А друга — це «страшилка», яка надходить прямо з благодійного фонду принца Гаррі, що займається охороною дикої природи в Республіці Конго.

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Зараз благодійна організація знаходиться під розслідуванням через заяви про те, що охоронці брали участь у зґвалтуваннях і катуваннях корінного населення.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі знову опинився в центрі уваги — через американський акцент.

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Не просто тупий, а й черствий: принца Гаррі безжально розкритикували

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