Дуже шкода: принц Гаррі прокоментував чутки про розлучення з Меган Маркл

Схоже, що з кожним днем, прожитим у США молодший син короля Чарльза III Гаррі не тільки втрачає традиційний британський акцент англійської мови, але й починає мислити як справжній американець.

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Зокрема, вчора, 5 грудня, на саміті DealBook у Нью-Йорку герцог Сассекський розповів, що не збирається їхати з дітьми та дружиною Меган Маркл зі США і повертатися до Великобританії, чого багато хто від нього чекає. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Принц під час інтерв'ю

Основною причиною, за його словами, є безпека. «Мені дуже подобається жити тут і виховувати тут своїх дітей», — заявив він і додав, що є речі, які він разом з дітьми «безперечно, не зміг би робити у Великій Британії».

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Принц Гаррі також зазначив, що має намір «стати найкращим чоловіком і найкращим батьком, яким тільки може бути». У своїй промові він висловився і про пропозицію на законодавчому рівні заборонити дітьми користуватися соцмережами, зазначивши, що це не має сенсу, оскільки може призвести до сімейних сварок та знущань у колективі.

Він також прокоментував чутки про розлучення з дружиною, 43-річною Меган Маркл, які часто з'являються в мережі.

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«Судячи з того, що пишуть про нас з Меган, ми разів десять купували нерухомість і переїжджали, а також уже разів десять розлучилися. За цими новинами важко встежити, саме тому починаєш їх просто ігнорувати. Мені дуже шкода тролів: вони так сподіваються на все це, а потім виявляється, що нічого не сталося. Тож мені їх шкода», — сказав він.

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Зазначимо, що принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США у 2020 році, відмовившись від виконання королівських обов'язків. З того часу між принцом Гаррі та його близькими родичами напружені стосунки — у тому числі через те, що Гаррі та Меган публічно розповідають про неприємні подробиці про життя в королівській родині. Раніше стало відомо, що пара придбала нерухомість у Португалії після того, як нинішній король Великобританії та батько Гаррі попросив їх покинути Фрогмор-котедж у Віндзорі, який королева Єлизавета II подарувала їм на весілля.

Нагадаємо, що опальний принц досі дотримується сімейних традицій Різдва.

Фото people.com/

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