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Спорт

Донька легенди Формули-1 чекає на дитину від знаменитого гонщика-чемпіона (фото)

11:39 9 грудня 2024
Макс Ферстаппен з Келлі Піке

Чинний чемпіон Формули-1, 27-річний голландець Макс Ферстаппен, який свого часу перервав гегемонію «Мерседеса» в сезоні, і його 36-річна кохана Келлі Піке чекають на народження дитини.

Про це пара повідомила на спільній сторінці в Instagram, розмістивши відповідне фото.

«Міні Ферстаппен-Піке вже в дорозі. Ми дуже задоволені нашим маленьким дивом», — підписали майбутні батьки фотографію Макса, який тримає руку на животі вагітної партнерки.

До речі, Келлі (донька триразового чемпіона світу Формули-1 бразильця Нельсона Піке) вже має досвід виховання дітей. Вона має доньку Пенелопу від російського гонщика Даніїла Квята, яка народилася в 2019 році. Зазначимо, що стосунки з уродженцем Уфи тривали недовго, і невдовзі Піке почала зустрічатися з Ферстаппеном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка-чемпіонка Міхаеля Шумахера відгуляла весілля у сімейному маєтку на Мальорці.

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