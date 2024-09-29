40.97 / 41.53 45.80 / 46.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Донька-чемпіонка Міхаеля Шумахера відгуляла весілля у сімейному маєтку на Мальорці (фото)

12:01 29 вересня 2024
Міхаель Шумахер та Джина-Марія Шумахер

Чемпіонка світу з кінного спорту 27-річна Джина-Марія Шумахер, дочка семиразового чемпіона Формули-1 німця Міхаеля Шумахера, який отримав важку травму голови під час катання на лижах у 2013 році, вийшла заміж за свого 28-річного бойфренда Йена Бетке. Про це наречена повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Назавжди «так», на віки «так», — підписала весільне фото донька легендарного гонщика.

Урочистість відбулася у сімейному маєтку Шумахерів на острові Мальорка, який мати нареченої Корріна купила у президента «Реала» Флорентіна Переса за 30 млн доларів у 2018 році. Повідомляється, що Джина та син англійського менеджера та німецької професорки Йен, яких об'єднує любов до коней, разом уже сім років. Торік пара побралася.

Святковий стіл був накритий на відкритому повітрі, в гарному саду з безліччю пальм та видом на Середземне море.

РЕКЛАМА

Джина сяяла у весільній сукні «Пелюстка» кольору слонової кістки від бренду Blue by Enzoani вартістю близько 3 тисяч євро, повністю прикрашеній квітковим мереживом. З аксесуарів вона одягла золотий браслет Cartier, а Йен вибрав темний костюм у тонку смужку, сірий жилет та краватку.

РЕКЛАМА

До речі, серед гостей урочистостей був рідний дядько нареченої — відомий гонщик Формули-1 Ральф Шумахер, який нещодавно зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Був не сам, а зі своїм бойфрендом Етьєном Боске-Кассанєм.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Міхаеля Шумахера закрутив роман із красунею-моделлю.

Фото DPA, Instagram

195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Бики захочуть розпочати нове життя, Тигри подолають свої страхи: східний гороскоп на тиждень 30 вересня — 6 жовтня

пригоріла каструля

Як почистити пригорілу каструлю: запам’ятайте ці ефективні способи

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

військові

«Куди йдуть мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей постійно нас забезпечувати»: комбат про проблеми з забезпеченням ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту