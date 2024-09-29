Донька-чемпіонка Міхаеля Шумахера відгуляла весілля у сімейному маєтку на Мальорці (фото)

Чемпіонка світу з кінного спорту 27-річна Джина-Марія Шумахер, дочка семиразового чемпіона Формули-1 німця Міхаеля Шумахера, який отримав важку травму голови під час катання на лижах у 2013 році, вийшла заміж за свого 28-річного бойфренда Йена Бетке. Про це наречена повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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«Назавжди «так», на віки «так», — підписала весільне фото донька легендарного гонщика.

Урочистість відбулася у сімейному маєтку Шумахерів на острові Мальорка, який мати нареченої Корріна купила у президента «Реала» Флорентіна Переса за 30 млн доларів у 2018 році. Повідомляється, що Джина та син англійського менеджера та німецької професорки Йен, яких об'єднує любов до коней, разом уже сім років. Торік пара побралася.

Святковий стіл був накритий на відкритому повітрі, в гарному саду з безліччю пальм та видом на Середземне море.

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Джина сяяла у весільній сукні «Пелюстка» кольору слонової кістки від бренду Blue by Enzoani вартістю близько 3 тисяч євро, повністю прикрашеній квітковим мереживом. З аксесуарів вона одягла золотий браслет Cartier, а Йен вибрав темний костюм у тонку смужку, сірий жилет та краватку.

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До речі, серед гостей урочистостей був рідний дядько нареченої — відомий гонщик Формули-1 Ральф Шумахер, який нещодавно зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Був не сам, а зі своїм бойфрендом Етьєном Боске-Кассанєм.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Міхаеля Шумахера закрутив роман із красунею-моделлю.

Фото DPA, Instagram

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