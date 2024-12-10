Ми самі ще не знаємо, як із цим жити: мережа шокована відвертістю Холостяка

Головний герой тринадцятого сезону реаліті «Холостяк» ветеран війни Олександр «Терен» відверто розповів про своє особисте життя. На сторінці у соціальній мережі «Терен», який втратив обидві ноги, зізнався, що відчував під час першого сексу після поранення. За словами Холостяка це була не просто близькість, а повернення до нормального життя.

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«На той час я був у стосунках, і моя дівчина давала мені відчуття турботи та спокою, — згадав Олександр. — Скажу відверто: підтримка рідних, близьких, знайомих — це дуже важливо на всіх етапах повернення до звичного життя. За 2−3 місяці я відчув перше фізичне збудження, але це були вже не ті відчуття, що раніше: через нещодавню операцію воно якимось чином віддавало у ноги і викликало дискомфорт. А як буде під час сексу?

І ось настав час мого «першого» разу. Нікого не турбував мій новий вигляд — я відчував це, і тому ще більше почав приймати себе таким, яким став. Для мене це було не просто сексом, а кроком у повернення до життя…

Знаю точно, що кожен сприймає себе по-різному після поранення, і я просто хочу дати особисту пораду: завжди говоріть зі своїм партнером, не бійтеся запитувати, пробувати. Ми самі ще не знаємо, як із цим жити і де наші межі. Кохайте одне одного незалежно від зовнішнього стану, наповнюйте одне одного цим світлим почуттям".

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Мережа вибухнула коментарями на відвертість Холостяка.

«Починається… ми ще з поцілунками не розібралися», — відразу зреагував ведучий «Холостяка» Григорій Решетник.

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«Респект, що говориш про це», — приєдналася до коментарів дружина Григорія Христина.

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«Дякую вам за чесність і що підіймаєте такі теми», — написали підписники.

«Це дуже цінно, дуже відверто, і дуже треба… діліться своїм досвідом тому, що не кожен чоловік після поранення і не кожна дівчина, яка в стосунках з хлопцем з інвалідністю, готові піти до психолога, щоб пропрацювати цю тему… але так хочеться, щоб стосунки, кохання не руйнувалися, і щоб пари могли спокійно і відкрито говорити про секс, займатися сексом і не відчувати ніяких незручностей…» — подякували у коментарях.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» відверто розповіла про відношення до «Терена».

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