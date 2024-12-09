Сильно в нього закохалася: всі подробиці найскандальнішого випуску «Холостяка»

Вийшов шостий випуск романтичного реаліті «Холостяк», у якому дівчата змагаються за серце ветерана Олександра «Терена». Нагадаємо, після пʼятого випуску у проєкті залишилось шестеро дівчат, з яких двоє у наступному ефірі покинули шоу.

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— Хочется кожну пізнавати більше, — сказав на початку шостого епізоду Холостяк та запросив Аліну, Юстину та Анастасію на побачення у книгарню.

Разом з Аліною «Терен» читав вірші Симоненка.

— Я скучив, — зізнався Холостяк, ніжно тримаючи дівчину за руку.

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Водночас у будинку, де жили інші учасниці, стався скандал. Вікторія очікувала у свій день народження побачення з Холостяком, але натомість отримала від нього подарунки.

— Думала, він сам приїде, — образилася дівчина.

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Сашко подарував квіти й книгу.

— Я не хочу тут залишатися, — сказала Віка. — Не хочу будувати стосунки з тим, хто на мій день народження не може до мене приїхати.

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Дівчина швидко зібрала свої валізи, викликала таксі та покинула проєкт.

Олександр, який нічого ще не знав про це, продовжував побачення з дівчатами у Львові. Він поділився, що його улюблена книжка — «Холодний яр».

— Хочу, щоб Олександр став моїм королем, — сказала за лаштунками Юстина, яка виявилась прихильницею фентезі.

Під час побачення з Юстиною Холостяк запросив її на майстерклас з барабанів.

— Це мрія мого дитинства! — зраділа дівчина. — Але більше мені хотілося провести час з ним, аніж з барабанами.

Дівчина не приховувала, що у захваті від Холостяка.

— Я починаю жити, дихати у його руках, — сказала за кадром Юстина. — Нас чекає велика історія попереду.

Після повернення до дівчат Олександр отримав повідомлення від Вікторії. Дівчина розповіла, що покинула проєкт, бо не дочекалася його на день народження та мала особисті проблеми, які потребували негайного розв’язання.

«Терен» вирішив подзвонити Вікторії. Він запропонував дівчині допомогу, але вона відмовилася.

— Шкода, що Вікторія не дала нам шансу розвинутись і відчувати одне одного, — відреагував «Терен».

Вікторія Клочко пішла з проєкту (Фото: СТБ)

Побачення з фавориткою шоу волонтеркою Інною проходило в одному з притулків для тварин. Дівчина була схвильована та зізналася, що закохується у Сашка.

— У мене «тьохкає», — сказала Інна, звертаючись до Олександра.

— Багато граней Інни я пізнаю з кожним разом більше, — відреагував на побачення «Терен».

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен" (Фото: СТБ)

Разом з Настею Холостяк вирішив навчитися танцювати бачату — латиноамериканський танець. Для побачення «Терен» передав дівчині відверту червону сукню.

— Це було чудове побачення, — зізналася Настя дівчатам. — Дуже чуттєве. Продовж всього побачення я була дуже щаслива.

Першу троянду на Церемонії отримала Анастасія — для інших дівчат це було несподівано. Наприкінці залишилися Інна та Настя, обидві дівчини дуже хвилювалися. Троянду не отримала Настя та покинула реаліті.

— Я в нього сильно закохалася, відкрила своє серце, — сказала Настя, залишаючи шоу. — Знаю, що залишились дівчата, які не мають до нього почуття. Це мене дуже засмутило…

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» фаворитка «Холостяка» розповіла про вихід з проєкту.

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