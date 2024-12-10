41.42 / 41.97 43.68 / 44.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув воїн з Рівненщини

20:32 11 грудня 2024
Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув воїн з Рівненщини

У селі Яблунне Березнівської територіальної громади відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем Борисом Прокопчуком. Його життя обірвалось на Донеччині. Воїну навіки 49 років, повідомляє міська рада.

«Борис зростав розумним, допитливим, веселим та працьовитим. У рідному селі познайомився з своєю дружиною Марією і в 2001 році одружився. Придбали будинок в селі Яблунне. В шлюбі народилося дві доньки. Борис працював на сезонних роботах будівельником, вмів майстерно виконати різні ремонтно-будівельні роботи. Багато часу проводив з книжками, бо дуже любив читати. Ходив в ліс на „тихе полювання“. Був хорошим батьком, сином, братом, другом».

Чоловік став на захист України 26 лютого 2022 року. Служив старшим стрільцем -оператором механізованої роти. Відомо, що під час виконання бойового завдання ще 27 листопада 2023 року захисник загинув на Донецькому напрямку. Борис вважався зниклим безвісти. Пошуки тіла воїна тривали довгих 12 місяців. Й, на жаль, повернувся додому назавжди, «на щиті»…

Під виконання гімну України та військовий салют завершився земний шлях Бориса Прокопчука, його поховали на кладовищі у рідному селі Яблунному. У загиблого залишились дві доньки Аліна та Анастасія, мати, сестра та брат.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор київського театру загинув у бою з російськими окупантами.

РЕКЛАМА

28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобільний зв'язок

Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

Валерій Леонтьєв, фото hochu.ua

Залишились на Новий рік без «Казанови»: Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф

Пенсійні новації

В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Пан Валерій біля утепленого дачного будиночка

Вхідні двері будуть теплими навіть у сильні морози: аграрій з Київщини Валерій поділився цінним лайфхаком

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту