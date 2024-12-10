Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув воїн з Рівненщини

У селі Яблунне Березнівської територіальної громади відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем Борисом Прокопчуком. Його життя обірвалось на Донеччині. Воїну навіки 49 років, повідомляє міська рада.

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«Борис зростав розумним, допитливим, веселим та працьовитим. У рідному селі познайомився з своєю дружиною Марією і в 2001 році одружився. Придбали будинок в селі Яблунне. В шлюбі народилося дві доньки. Борис працював на сезонних роботах будівельником, вмів майстерно виконати різні ремонтно-будівельні роботи. Багато часу проводив з книжками, бо дуже любив читати. Ходив в ліс на „тихе полювання“. Був хорошим батьком, сином, братом, другом».

Чоловік став на захист України 26 лютого 2022 року. Служив старшим стрільцем -оператором механізованої роти. Відомо, що під час виконання бойового завдання ще 27 листопада 2023 року захисник загинув на Донецькому напрямку. Борис вважався зниклим безвісти. Пошуки тіла воїна тривали довгих 12 місяців. Й, на жаль, повернувся додому назавжди, «на щиті»…

Під виконання гімну України та військовий салют завершився земний шлях Бориса Прокопчука, його поховали на кладовищі у рідному селі Яблунному. У загиблого залишились дві доньки Аліна та Анастасія, мати, сестра та брат.

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