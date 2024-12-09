Актор київського театру загинув у бою з російськими окупантами

Російська агресія забрала життя ще одного актора — 10 грудня в Києві прощатимуться з Володимиром Кучеренком, який загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання. Поховають його в рідній Олександрії.

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«Загинув мій учень. Добра, світла, талановита людина. Людина, закохана в театр, в життя; людина, яка любила людей, віддавала себе людям, захищала Україну. Не можу повірити, що більше не зможу його обійняти. Мені так шкода… Обіймаю тебе друже. Хоч на відстані, обіймаю серцем. Якщо існує рай, ти точно на нього заслуговуєш», — написав у соцмережах засновник акторської майстерні Михайло Костров.

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Про загибель колеги повідомляли й в Центрі контент-аналізу, зазначаючи, що Володимир Кучеренко пішов у ЗСУ добровольцем, опанував керування безпілотними апаратами.

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«Понад 33 місяці безперервної служби в зоні бойових дій перетворили його на висококласного професіонала. В 2023 році Володимир був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест», а 19 листопада 2024 року, був нагороджений також відзнакою міністра оборони України «Хрест доблесті», — йдеться у повідомленні.

А влітку цього року про загибель чоловіка повідомила дружина артиста Національної капели Думка Ігоря Воронко.

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Фото зі сторінки Володимира Кучеренка у соцмережах

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