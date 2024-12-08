Невимовний біль: на Донеччині поліг 30-річний воїн з Кіровоградщини

Війна жорстока, кровопролитна, бездушна і сліпа. «На щиті» повернувся додому захисник Олег Бондар. Йому навіки 30 років, повідомляє Петрівська громада Кіровоградської області.

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«Олег виріс в Олександро-Мар'ївці. Після школи став студентом Жовтоводського вищого професійного училища, де отримав професію будівельника. Працював за спеціальністю. Він був надійним, щирим, добрим, товариським», — йдеться в повідомленні.

На початку жовтня 2024 року Олега мобілізували до лав Збройних Сил України. Боєць служив навідником-оператором розвідувального взводу. Але, на жаль, на передовій відважний воїн пробув недовго.

«Життя бійця обірвалося 29 листопада 2024 року в результаті стрілецького бою в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Всього 30 років… Невимовний біль… Юнак любив життя, був щирим, добрим, надійним… У нього залишилася мама», — повідомляють земляки воїна.

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Поховали Олега Бондаря на Алеї Слави центрального цвинтаря селища Петрового.

Земляки і бойові побратими проводжають в останню путь Олега Бондара

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині загинув 18-річний воїн з Черкащини Володимир Поміркований, який пішов на війну добровольцем.

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